Genoa-Torino a rischio rinvio: Lega in allarme (Di lunedì 28 settembre 2020) Genoa-Torino a rischio rinvio dopo la notizia della positività al Covid di 14 tesserati della squadra ligure (10 calciatori e 4 componenti dello staff). La Lega di Serie A non ha intenzione di pronunciarsi ufficialmente questa sera, a caldo. Domani, dopo ampio conciliabolo (saranno sentiti tutti, dai club al governo) si cercherà una soluzione condivisa … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 28 settembre 2020)dopo la notizia della positività al Covid di 14 tesserati della squadra ligure (10 calciatori e 4 componenti dello staff). Ladi Serie A non ha intenzione di pronunciarsi ufficialmente questa sera, a caldo. Domani, dopo ampio conciliabolo (saranno sentiti tutti, dai club al governo) si cercherà una soluzione condivisa … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta_it : Caos #Covid: #Genoa-Torino al momento si gioca. Nelle Coppe match rinviato con 13 positivi - tvdellosport : CLAMOROSO #GENOA: 14 POSITIVI Non solo #Perin e #Schone positivi al Covid in casa Genoa. Ci sono anche altri 8 ca… - Bubu_Inter : RT @CalcioFinanza: Genoa-Torino verso il rinvio dopo i 14 positivi al Covid tra i rossoblu: domani confronto tra Lega Serie A, club e gover… - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Il Genoa ha giocato ieri al San Paolo contro il Napoli e ora si temono nuovi contagi anche nella squadra partenopea. In forse… - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: CLAMOROSO #GENOA: 14 POSITIVI Non solo #Perin e #Schone positivi al Covid in casa Genoa. Ci sono anche altri 8 calciato… -