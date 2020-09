Forlì, dopo un grave incidente divenne testimonial per la sicurezza stradale: muore in un secondo schianto (Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea Saveri aveva 26 anni, e col padre, ex agente di polizia, aveva preso parte a una campagna dell'Ausl Romagna nelle scuole Leggi su repubblica (Di lunedì 28 settembre 2020) Andrea Saveri aveva 26 anni, e col padre, ex agente di polizia, aveva preso parte a una campagna dell'Ausl Romagna nelle scuole

cronaca_news : Forlì, dopo un grave incidente divenne testimonial per la sicurezza stradale: muore in un secondo schianto… - UnioneSarda : #Forlì: dopo un incidente diventa testimonial della sicurezza stradale, muore in nuovo schianto - news_forlicesen : Baby gang in azione, ragazzo di 18 anni rapinato dopo una serata in centro - TennisWorldit : Musetti dopo il primo successo a Forlì: 'Ora voglio la Top 100 entro...' - MatteoGaffo : 47 anni fa il mio babbo portò a Forlì la mia mamma. Dopo qualche ora lei mise al mondo un bambino, lui sedeva a tav… -

Ultime Notizie dalla rete : Forlì dopo GP Italia a Monza: trionfa Gasly! Battuto Sainz. Ferrari ritirate. Hamilton 7° La Gazzetta dello Sport