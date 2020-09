Firenze | incendio doloso in piazza Davanzati | a fuoco auto e scooter

(Di lunedì 28 settembre 2020) Drammaticoin pieno centro a. Innel pomeriggio di ieri un rogo di grosse dimensioni ha interessato una fila die motorino. Ad appiccarlo, quasi sicuramente, due ragazzini, successivamente identificati e denunciati.in: fiamme alte e motorini in fumo Non si registrano feriti. Risultano però danneggiate … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

repubblica : Firenze, una colonna di fumo in centro vicino a Palazzo Strozzi. L'incendio potrebbe essere doloso - Giulicat1512 : RT @fendente1: - MassimoChiaram7 : RT @TgrRaiToscana: Denunciati i piromani di Piazza Davanzati, sono due minorenni - TGR Toscana - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Denunciati i piromani di Piazza Davanzati, sono due minorenni - TGR Toscana - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Denunciati i piromani di Piazza Davanzati, sono due minorenni - TGR Toscana -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze incendio

L'incendio si sarebbe sviluppato perché un gruppo di ragazzini ha riversato della benzina nei pressi di piazza Davanzati.La donna è mobile, anzi ciclica, per lo meno in età fertile. Il segreto della vita che continua sta in una raffinata e ben concertata ciclicità . Sta in un magnifico ...