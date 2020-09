Fidanzati uccisi a Lecce | la svolta | c’è un arresto

Leggi su bloglive

(Di lunedì 28 settembre 2020) Uno dei casi di cronaca principali degli ultimi giorni conosce una decisanelle indagini. Arrestato il presunto omicida dei. Su tutti i campi di calcio, dalla Serie A in giù, nell’ultima giornata di campionato si è osservato un minuto di silenzio in memoria di Daniele De Santis, l’arbitro ucciso solo … Questo articolo, la: c’è unè stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.