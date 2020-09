Enola Holmes – Recensione (Di lunedì 28 settembre 2020) Il personaggio di Sherlock Holmes ha avuto versioni sempre diverse nel corso degli anni. Ma se per una volta il protagonista non fosse il geniale detective? E’ da qui che prende le mosse Enola Holmes diretto da Harry Bradbeer, film Netflix disponibile già da 23 Settembre. La pellicola ripercorre le avventure della giovane Enola, sorella adolescente del celebre detective. Tratto dalla serie di libri di Nancy Springer, Enola Holmes è una pellicola, che nonostante il target prettamente adolescenziale a cui Netflix mirava, riesce a lasciare qualcosa. Ovviamente non parliamo di un capolavoro del cinema contemporaneo, ma di un film che si lascia vedere e fa scorrere tranquillamente le sue due ore di durata. Poster ‘Enola ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 28 settembre 2020) Il personaggio di Sherlockha avuto versioni sempre diverse nel corso degli anni. Ma se per una volta il protagonista non fosse il geniale detective? E’ da qui che prende le mossediretto da Harry Bradbeer, film Netflix disponibile già da 23 Settembre. La pellicola ripercorre le avventure della giovane, sorella adolescente del celebre detective. Tratto dalla serie di libri di Nancy Springer,è una pellicola, che nonostante il target prettamente adolescenziale a cui Netflix mirava, riesce a lasciare qualcosa. Ovviamente non parliamo di un capolavoro del cinema contemporaneo, ma di un film che si lascia vedere e fa scorrere tranquillamente le sue due ore di durata. Poster ‘...

