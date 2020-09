Dalla Libia all’Azerbaigian: la guerra per procura dei mercenari siriani di Erdogan (Di lunedì 28 settembre 2020) Nagorno Karabakh: un vecchio conflitto alimentato in una remota regione del Caucaso anche da nuovi combattenti, stranieri pagati appositamente per combattere guerre che non gli appartengono, in particolare provenienti Dalla Siria, dove non è difficile trovare veterani disposti a battersi all’estero. Non è una novità il ricorso a mercenari reclutati nel Paese arabo da parte della Turchia e non solo, impiegati poi in altri teatri di conflitto come ad esempio in Libia, dove Ankara avrebbe impiegato fin quasi 18mila tra miliziani siriani e combattenti stranieri reclutati in Siria, anche da gruppi fondamentalisti, compresi centinaia di minori, di cui almeno 8.500 già smobilitati e pronti a nuove “avventure”. Il rinfocolarsi del conflitto fra Armenia e Azerbaigian in Nagorno ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 settembre 2020) Nagorno Karabakh: un vecchio conflitto alimentato in una remota regione del Caucaso anche da nuovi combattenti, stranieri pagati appositamente per combattere guerre che non gli appartengono, in particolare provenientiSiria, dove non è difficile trovare veterani disposti a battersi all’estero. Non è una novità il ricorso areclutati nel Paese arabo da parte della Turchia e non solo, impiegati poi in altri teatri di conflitto come ad esempio in, dove Ankara avrebbe impiegato fin quasi 18mila tra milizianie combattenti stranieri reclutati in Siria, anche da gruppi fondamentalisti, compresi centinaia di minori, di cui almeno 8.500 già smobilitati e pronti a nuove “avventure”. Il rinfocolarsi del conflitto fra Armenia e Azerbaigian in Nagorno ...

chetempochefa : 'Per giorni si erano perse le notizie di questo barcone partito dalla Libia con un gruppo di migranti soprattutto e… - tigrelt : RT @Alexanderxxvii1: Pescherecci sequestrati in Libia, Musumeci: 'Troppi silenzi dalla Farnesina' - Giornale di Sicilia - edigram : RT @emmevilla: ?????? No, le Ong non sono un “pull factor” per chi parte dalla Libia. Voi lo sapete già, ma il resto d’Italia no. Per questo… - anto_galli4 : RT @Alexanderxxvii1: Pescherecci sequestrati in Libia, Musumeci: 'Troppi silenzi dalla Farnesina' - Giornale di Sicilia - bar_rubino : RT @emmevilla: ?????? No, le Ong non sono un “pull factor” per chi parte dalla Libia. Voi lo sapete già, ma il resto d’Italia no. Per questo… -