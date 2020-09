Corte Suprema spagnola inabilita presidente catalano Torra (Di lunedì 28 settembre 2020) La Corte Suprema spagnola ha ratificato l'inabilitazione per un anno e mezzo del presidente della Comunità autonoma (regione) della Catalogna, Quim Torra, colpevole di disobbedienza nei confronti della commissione elettorale centrale che gli aveva ordinato di ritirare dalla sede della Generalitat uno striscione di sostegno ai leader indipendentisti catlani in carcere. L'inabilitazione era stata decisa in primo grado dal Tribunale Superiore di Giustizia catalano, il massimo organo giuridico della regione; Torra aveva presentato ricorso alla Corte Suporema.L'inabilitazione avrà effetto giuridico solo dopo la formale trasmissione della sentenza allo stesso Torra da parte del ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 28 settembre 2020) Laha ratificato l'zione per un anno e mezzo deldella Comunità autonoma (regione) della Catalogna, Quim, colpevole di disobbedienza nei confronti della commissione elettorale centrale che gli aveva ordinato di ritirare dalla sede della Generalitat uno striscione di sostegno ai leader indipendentisti catlani in carcere. L'zione era stata decisa in primo grado dal Tribunale Superiore di Giustizia, il massimo organo giuridico della regione;aveva presentato ricorso allaSuporema.L'zione avrà effetto giuridico solo dopo la formale trasmissione della sentenza allo stessoda parte del ...

antoniopalmieri : Donna, moglie, 7 figli (due adottati ad Haiti e uno down). Per la sinistra americana Amy Coney Barrett non può far… - Fontana3Lorenzo : Il giudice Amy Coney Barrett, cattolica e madre di 7 figli, è stata nominata nuovo membro della Corte Suprema degli… - MediasetTgcom24 : Usa, Trump annuncia la nomina del giudice Amy Barrett alla Corte Suprema #trump - angelamaria_c : RT @nonkonforme: Cattolica, moglie e madre di 7 figli, #AmyBarrett nominata da #Trump nuovo giudice alla Corte Suprema, incarna tutto quell… - annamlori : RT @antoniopalmieri: Donna, moglie, 7 figli (due adottati ad Haiti e uno down). Per la sinistra americana Amy Coney Barrett non può far par… -