Concorso straordinario scuola: c'è la data, il 22 ottobre (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 22 ottobre inizierà il tanto discusso Concorso straordinario per i docenti di scuole medie e superiori, con almeno tre anni di servizio dal 2008, come anticipato da Huffpost. I posti messi a disposizione sono 32 mila, a fronte del doppio delle domande arrivate (64 mila, di cui il 67,7% donne). A chi supererà il Concorso sarà riconosciuta la decorrenza giuridica a partire dal primo settembre di quest’anno. Il Concorso, infatti, non è volto far diventare di ruolo gli attuali insegnanti precari. Le prove proseguiranno perlomeno fino a metà novembre in modo scaglionato e attualmente il problema è la carenza di aule dove poter svolgere il Concorso. Solo dopo, sarà indetta una nuova selezione per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 28 settembre 2020) Il 22inizierà il tanto discussoper i docenti di scuole medie e superiori, con almeno tre anni di servizio dal 2008, come anticipato da Huffpost. I posti messi a disposizione sono 32 mila, a fronte del doppio delle domande arrivate (64 mila, di cui il 67,7% donne). A chi supererà ilsarà riconosciuta la decorrenza giuridica a partire dal primo settembre di quest’anno. Il, infatti, non; volto far diventare di ruolo gli attuali insegnanti precari. Le prove proseguiranno perlomeno fino a metà novembre in modo scaglionato e attualmente il problema; la carenza di aule dove poter svolgere il. Solo dopo, sarà indetta una nuova selezione per ...

