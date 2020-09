“Con lei in 18 minuti…”. Vittorio Sgarbi, cosa è successocon Franceska Pepe. Imbarazzo al Live della D’Urso (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra i concorrenti del Grande Fratello vip, il noto reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, c’è anche la modella e influencer Francesca Pepe, 24 anni. Inizia a muovere i suoi primi passi nello showbiz nel 2016, quando arriva la partecipazione al concorso di Miss Europa dove si classifica al secondo posto ottenendo grande popolarità e posando in seguito per una copertina di Playboy, come raccontato nella sua descrizione sul sito ufficiale del programma. La giovane prende parte alla serie The Lady, ideata e diretta da Lory Del Santo, avvicinandosi poi anche al mondo dei social tanto da diventare un’influncer molto seguita, infatti il suo profilo Instagram conta oltre 50.000 follower. Ma Franceska è conosciuta ai più per avere avuto una storia d’amore con ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 settembre 2020) Tra i concorrenti del Grande Fratello vip, il noto reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, c’è anche la moe influencer Francesca, 24 anni. Inizia a muovere i suoi primi passi nello showbiz nel 2016, quando arriva la partecipazione al concorso di Miss Europa dove si classifica al secondo posto ottenendo grande popolarità e posando in seguito per una copertina di Playboy, come raccontato nella sua descrizione sul sito ufficiale del programma. La giovane prende parte alla serie The Lady, ideata e diretta da Lory Del Santo, avvicinandosi poi anche al mondo dei social tanto da diventare un’influncer molto seguita, infatti il suo profilo Instagram conta oltre 50.000 follower. Maè conosciuta ai più per avere avuto una storia d’amore con ...

Rinaldi_euro : Matteo Salvin contro i pm: 'Alla mia ex moglie hanno portato via il telefono con le foto di nostra figlia, ma lei n… - borghi_claudio : @gigi_corno Ci sarà un motivo per cui in nessuna metrica con paesi di dimensioni diverse si parla di valore assolut… - VanityFairIt : Questa seconda puntata la salutiamo con lei, @MarroneEmma, la sua lotta contro il maschilismo, le lacrime, le risat… - LunaRyo7 : @iaia71716551 Ma io non capisco perché devono continuare a parlare di demet...cosa c'entra lei con BY? non è né la… - IncantevoleC : @MadameA02 Si io anche non fumo più davanti a lei nemmeno in balcone da quando ha fatto finta di fumare con lo ste… -

Ultime Notizie dalla rete : “Con lei Fidanzati uccisi a Lecce, un sospettato per la morte di Daniele De Santis ed Eleonora Manta Corriere della Sera