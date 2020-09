Abolizione Quota 100: Renzi esulta, Zaia sta con Salvini (Di lunedì 28 settembre 2020) Abolizione Quota 100 annunciata da Conte, Renzi esulta: “Merito nostro”. Zaia appoggia Salvini: “Dal Governo Festival dell’incoerenza” “L’Abolizione di Quota100 è un successo di ItaliaViva. Stiamo rimediando ai danni del governo gialloverde: posizionamento europeo, Quota 100, adesso lavoriamo per dare più soldi sulla sanità con il MES. Passo dopo passo Avanti”. Cosi’ Matteo Renzi, leader di Italia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 28 settembre 2020)100 annunciata da Conte,: “Merito nostro”.appoggia: “Dal Governo Festival dell’incoerenza” “L’di100 è un successo di ItaliaViva. Stiamo rimediando ai danni del governo gialloverde: posizionamento europeo,100, adesso lavoriamo per dare più soldi sulla sanità con il MES. Passo dopo passo Avanti”. Cosi’ Matteo, leader di Italia… L'articolo Corriere Nazionale.

