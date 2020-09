Ufficiale | Schalke 04 | esonerato il tecnico Wagner

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 27 settembre 2020) Lo04, attraverso una nota, ha reso noto l’addio delDavid. Il club tedesco ha comunicato l’esonero con effetto immediato. Questo il comunicato: “L’FC04 si è separato dall’allenatore Davidcon effetto immediato. Domenica (27/9) anche i vice allenatori Christoph Bühler e Frank Fröhling sono stati messi in congedo. L’FC04 annuncerà un successore nei prossimi giorni.” FC04 have relieved David #of his duties with immediate effect.#S04 pic.twitter.com/5kh9UdPqGW — FC04 (@s04 en) September 27, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da ...