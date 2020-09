Tridico: "Infangano me per attaccare il governo" (Di domenica 27 settembre 2020) Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, si è difeso dalle critiche per il raddoppio di stipendio affermando che non è stato coinvolto nella decisione e che comunque non prenderà arretrati. “Tutto l’articolo ruota intorno a due falsi”, lamenta in una lettera a Repubblica, il giornale che ha sollevato il caso, “per effetto del decreto interministeriale che stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail), al sottoscritto sarebbe riconosciuto un arretrato di 100mila euro. Questo il primo falso. La realtà invece è che la nuova misura del compenso previsto per il presidente dell’Istituto decorrerà non da maggio 2019, bensì dal 15 aprile 2020, vale a dire da quando si è insediato il cda e ne ho assunto la carica di presidente. Il secondo falso è che non è nei poteri del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) Il presidente dell’Inps, Pasquale, si è difeso dalle critiche per il raddoppio di stipendio affermando che non è stato coinvolto nella decisione e che comunque non prenderà arretrati. “Tutto l’articolo ruota intorno a due falsi”, lamenta in una lettera a Repubblica, il giornale che ha sollevato il caso, “per effetto del decreto interministeriale che stabilisce i compensi del Cda di Inps (e Inail), al sottoscritto sarebbe riconosciuto un arretrato di 100mila euro. Questo il primo falso. La realtà invece è che la nuova misura del compenso previsto per il presidente dell’Istituto decorrerà non da maggio 2019, bensì dal 15 aprile 2020, vale a dire da quando si è insediato il cda e ne ho assunto la carica di presidente. Il secondo falso è che non è nei poteri del ...

LaStampa : Pasquale Tridico: «I dirigenti statali di seconda fascia prendono 150 mila euro, quelli di prima 200 mila. Io finor… - ritornoalfutur2 : RT @AndreaLompio53: #Tridico: “Infangano me per colpire il governo” È persino ridicolo, ormai, sentire questi piccoli gaglioffi avidi, che… - MarceVann : RT @LaStampa: Pasquale Tridico: «I dirigenti statali di seconda fascia prendono 150 mila euro, quelli di prima 200 mila. Io finora 60 mila,… - extraterra62 : RT @HuffPostItalia: Tridico: 'Infangano me per attaccare il governo' - alcinx : RT @HuffPostItalia: Tridico: 'Infangano me per attaccare il governo' -

Ultime Notizie dalla rete : Tridico Infangano Tridico: "Infangano me per attaccare il governo" L'HuffPost Inps, Tridico e lo stipendio: "Attaccato per colpire il governo"

Ora il presidente dell’istituto, Pasquale Tridico, vicino al M5S, è al centro della bufera per il suo stipendio. “Infangano me per colpire il governo, sono sconvolto”, ha sottolineato ...

Lo sfogo del numero uno dell’Inps: “Infangano me per colpire il governo”

«Infangano me per colpire il governo». Pasquale Tridico, è «sconvolto», ma non ha alcuna intenzione di dimettersi. Il presidente dell’Inps respinge gli «attacchi personali» e le accuse di essersi alza ...

Ora il presidente dell’istituto, Pasquale Tridico, vicino al M5S, è al centro della bufera per il suo stipendio. “Infangano me per colpire il governo, sono sconvolto”, ha sottolineato ...«Infangano me per colpire il governo». Pasquale Tridico, è «sconvolto», ma non ha alcuna intenzione di dimettersi. Il presidente dell’Inps respinge gli «attacchi personali» e le accuse di essersi alza ...