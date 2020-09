Traffico Roma del 27-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi non smette di piovere sulla nostra regione previsti temporali anche per le prossime 18-24 ore raccomandiamo sempre la massima prudenza nella guida riducendo la velocità rispettando la distanza di sicurezza ed evitando brusche frenate non mancano purtroppo segnalazioni di incidenti a Montesacro alto rallentamenti per incidente su viale Jonio da via Cecco d’Ascoli a via Matteo Bandello verso viale Adriatico sulla via Aurelia coda per incidente da via Pio Spezi sino al raccordo verso centro città altre code per incidente all’ardeatino proprio sulla via Ardeatina all’altezza di via Viggiano alla Borghesiana di nuovo attenzione a un incidente avvenuto all’altezza della via Casilina in prossimità di via Tor Sant’Antonio in zona Torrenova ...