(Di domenica 27 settembre 2020) Ilprincipale del, prestigioso evento in programma dal 27 settembre all’11 ottobre. Rafael Nadal vorrà confermare una volta di più la propria straordinaria leadership sul rosso di Parigi, seppur troverà di fronte il mai domo Novak, reduce dal successo agli Internazionali d’Italia, e Dominic Thiem, recentemente trionfatore agli Us Open. Otto atleti azzurri avranno accesso diretto al main draw, fra i quali spiccano Matteo, Fabio Fognini e Jannik, sebbene siano da evidenziare le presenze di Lorenzo Sonego, Gianluca Mager, Stefano Travaglia, Andreas Seppi e Salvatore Caruso. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PRIMO TURNO PARTE ALTA (1) ...

TennisWebMag : Nell'ultima giornata delle qualificazioni del Roland Garros si sono qualificati per il main draw @MarcoCecchinato i… - zazoomblog : Volley maschile Supercoppa 2020: tabellone completo e accoppiamenti - #Volley #maschile #Supercoppa #2020:… - zazoomblog : Tabellone maschile Roland Garros 2020: c’è Djokovic presenti Berrettini e Sinner - #Tabellone #maschile #Roland… - zazoomblog : Volley maschile Supercoppa 2020: tabellone completo e accoppiamenti - #Volley #maschile #Supercoppa #2020: - giubi7 : #Cecchinato vola al primo turno del Roland Garros: sono dieci gli italiani nel tabellone maschile - -

Ultime Notizie dalla rete : Tabellone maschile

Nadal è il re a Parigi: «Ci sono condizioni estreme per giocare all’aperto, le palle sono lentissime». Serena Williams ancora a caccia del record dei 24 Slam ...11.50: E’ la prima finale della carriera a livello Challenger per il toscano, che ovviamente va a caccia del primo titolo. mmediato break di Lorenzo Musetti. (OA Sport) Per l’allievo di Simone Tartari ...