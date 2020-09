Spezia sconfitto 4-1 dal Sassuolo nel suo debutto in Serie A (Di domenica 27 settembre 2020) Cesena, 27 settembre 2020 " Si è messo anche in giacca e cravatta, Vincenzo Italiano , per il suo primo 'ballo del debuttante' all'Orogel Manuzzi di Cesena . Otto minuti e la parte superiore del ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 settembre 2020) Cesena, 27 settembre 2020 " Si è messo anche in giacca e cravatta, Vincenzo Italiano , per il suo primo 'ballo del debuttante' all'Orogel Manuzzi di Cesena . Otto minuti e la parte superiore del ...

Ticinonline : Amara la prima storica @SerieA - lorenzomarchini : RT @qn_lanazione: Spezia sconfitto 4-1 dal Sassuolo nel suo debutto in Serie A @SerieA #SerieA #SerieATIM #LaSpezia #SpeziaSassuolo https:… - qn_lanazione : Spezia sconfitto 4-1 dal Sassuolo nel suo debutto in Serie A @SerieA #SerieA #SerieATIM #LaSpezia #SpeziaSassuolo - IlmsgitSport : Debutto amaro per lo #spezia sconfitto nettamente 4-1 dal #sassuolo - ilmessaggeroit : Debutto amaro per lo #spezia sconfitto nettamente 4-1 dal #sassuolo -