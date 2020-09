Referendum Svizzera, vince il No. Frontalieri e cittadini Ue continueranno a circolare (Di domenica 27 settembre 2020) I Frontalieri italiani potranno continuare a circolare liberamente in Svizzera . E come loro tutti i cittadini delle nazioni dell'Unione Europea. La confederazione elvetica ha infatti bocciato l'... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Iitaliani potranno continuare aliberamente in. E come loro tutti idelle nazioni dell'Unione Europea. La confederazione elvetica ha infatti bocciato l'...

PaoloGentiloni : #Svizzera, vince il No alla proposta di limitare la libera circolazione delle persone. Bella domenica democratica e… - EnricoLetta : In #Svizzera al #referendum anti-UE vince largamente il NO. Perdono i sovranisti svizzeri. Una bella notizia per l’Italia e per l’Europa. - rulajebreal : Dopo il disastro della Brexit e il fallimento nella gestione della pandemia da parte dei governi guidati dai sovran… - SeleneM_xx : RT @jeperego: No alla #Schwexit. Il 62% dei votanti al referendum in #Svizzera si è espresso contro il limitare la libera circolazione del… - Giacometta3 : RT @maumartina: In #Svizzera i sovranisti perdono nettamente il #Referendum. Bene così. Nessuno può fare da solo -