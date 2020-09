Pioli: “Rebic? Sembra che non ci siano fratture” (Di domenica 27 settembre 2020) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, nel post gara contro il Crotone ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’infortunio al gomito di Rebic, uscito malconcio dal campo, placando i timori iniziali: “Sembra che non ci siano fratture, quindi potrebbe tornare a disposizione presto. Spero che sia confermato questo, è importante che sia con noi vista anche l’assenza di Zlatan e la condizione fisica di Leao, che non è ancora al meglio”. Foto: Twitter Milan L'articolo Pioli: “Rebic? Sembra che non ci siano fratture” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 27 settembre 2020) Il tecnico del Milan, Stefano, nel post gara contro il Crotone ha commentato ai microfoni di Sky Sport l’infortunio al gomito di Rebic, uscito malconcio dal campo, placando i timori iniziali: “che non cifratture, quindi potrebbe tornare a disposizione presto. Spero che sia confermato questo, è importante che sia con noi vista anche l’assenza di Zlatan e la condizione fisica di Leao, che non è ancora al meglio”. Foto: Twitter Milan L'articolo: “Rebic?che non cifratture” proviene da Alfredo Pedullà.

