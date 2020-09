L’eredità della pandemia: ora è rischio boom di lavoratori in nero (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set – La crisi provocata dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus potrebbe far aumentare in maniera esponenziale il numero dei lavoratori in nero. Questo è quanto emerge da uno studio della Cgia di Mestre che si basa sui dati forniti dall’Istat. Vediamo cosa ci dice il report in questione. Crescita dei lavoratori in nero Secondo le previsioni del nostro istituto di statistica entro la fine di quest’anno circa 3,6 milioni di addetti rischiano di perdere il lavoro. Il fenomeno colpirà non solo i dipendenti ma anche gli autonomi: i primi accetteranno anche un’occupazione irregolare e i secondi faranno gli abusivi. Le retribuzioni saranno basse e non ci sarà alcun tipo di contributi previdenziali e assicurativi. L’economia ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set – La crisi provocata dall’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus potrebbe far aumentare in maniera esponenziale il numero deiin. Questo è quanto emerge da uno studioCgia di Mestre che si basa sui dati forniti dall’Istat. Vediamo cosa ci dice il report in questione. Crescita deiinSecondo le previsioni del nostro istituto di statistica entro la fine di quest’anno circa 3,6 milioni di addetti rischiano di perdere il lavoro. Il fenomeno colpirà non solo i dipendenti ma anche gli autonomi: i primi accetteranno anche un’occupazione irregolare e i secondi faranno gli abusivi. Le retribuzioni saranno basse e non ci sarà alcun tipo di contributi previdenziali e assicurativi. L’economia ...

