L'Allieva 3, quanti episodi sono? (Di domenica 27 settembre 2020) Tornano finalmente le avventure di Alice (Alessandra Mastronardi) e Claudio (Lino Guanciale), protagonisti de L'Allieva 3, terza stagione della fiction di Raiuno in onda dal 27 settembre 2020. I fan potranno così vedere i nuovi episodi dopo le repliche andate in onda in primavera. Ma da quante puntate è composto L'Allieva 3? In tutti gli episodi sono dodici, che andranno in onda per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione (che potrebbe anche essere il finale di serie, dal momento che vige il mistero sul suo futuro), salvo cambiamenti di palinsesto, andrà in onda il 1° novembre. L'Allieva 3, la trama Alice è finalmente diventata un medico legale a tutti gli effetti, e diventa assistente della nuova Suprema, la Dr.sa Andrea Manes (Antonia Liskova), da cui resta ...

