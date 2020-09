“Inserire sviluppo sostenibile in Costituzione” L’appello di Conte | “Non possiamo tornare alla normalità | serve un nuovo umanesimo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 settembre 2020) La crisi globale causata dal Covid-19 come il buio del Medioevo. Le sfide che ci aspettano con il Recovery fund come l’umanesimo fiorentino che “ha consentito di affermare la centralità dell’uomo nella storia”. Suona quasi come un manifesto programmatico l’intervento del presidente del Consiglio Giuseppeal Festival dell’economia civile di Firenze. All’epoca ci fu il passaggio “da una crisi epocalerenovatio. Noi stiamo vivendo qualcosa di molto simile”, ha dichiarato il premier, chiarendoplatea qual è la visione del mondo che intende porrebase delle prossime scelte di politica economica del governo. Il concetto chiave è la sostenibilità: “Ritengo occorra una riforma costituzionale per valorizzare sempre ...