Gp Catalogna | Binder trionfa in Moto3 davanti ad Arbolino e Foggia

Sport_Mediaset : #Moto3 Catalogna: prima gioia per #Binder. #Foggia e #Arbolino sul podio. #SportMediaset - OA_Sport : #Moto3, #CatalanGP 2020: Darryn #Binder centra la prima vittoria in carriera di un soffio su #Arbolino e #Foggia - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: BINDER VINCE UNA GARA TIRATISSIMA! (?? #Moto3) ? E cambia anche il leader del Mondiale ? I risultati ? - GlobalShowGSRa1 : #Moto3 - GP #Catalogna: Vince #Binder davanti ad #Arbolino e #Foggia - SkySport : RT @SkySportMotoGP: BINDER VINCE UNA GARA TIRATISSIMA! (?? #Moto3) ? E cambia anche il leader del Mondiale ? I risultati ? -

Ultime Notizie dalla rete : Catalogna Binder

MONTMELO' - Darryn Binder si aggiudica il Gran Premio della Catalogna in Moto3 in quello che era il nono appuntamento stagionale. Vittoria meritata per il sudafricano in sella alla KTM, che balza in t ...Prima vittoria del sudafricano che la spunta nella lotta con i due piloti italiani all'ultimo giro. McPhee tira giù Arenas e Ogura diventa leader.