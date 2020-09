Effetto porti aperti: già arrivati più migranti che in tutto il 2018 (Di domenica 27 settembre 2020) Fausto Biloslavo Oltre 23mila sbarchi, con Salvini erano un terzo. E solo mille fuggono da guerre Il governo Conte batte se stesso con un numero di sbarchi superiore non solo allo scorso anno, quando il ministro dell'Interno Salvini aveva chiuso i porti, ma al 2018, dopo avere ereditato migliaia di arrivi ai tempi dei governi di centro sinistra. I migranti illegali sbarcati fino al 25 settembre sono 23.373. In tutto il 2018 compresi i primi mesi del governo Gentiloni erano 21.024. Il paradosso è che ieri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito al festival dell'Economia di Trento che l'Italia ha il diritto di regolare il flusso dei migranti e di «non subirlo passivamente» altrimenti «non c'è accoglienza che tenga». Il ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 settembre 2020) Fausto Biloslavo Oltre 23mila sbarchi, con Salvini erano un terzo. E solo mille fuggono da guerre Il governo Conte batte se stesso con un numero di sbarchi superiore non solo allo scorso anno, quando il ministro dell'Interno Salvini aveva chiuso i, ma al, dopo avere ereditato migliaia di arrivi ai tempi dei governi di centro sinistra. Iillegali sbarcati fino al 25 settembre sono 23.373. Inilcompresi i primi mesi del governo Gentiloni erano 21.024. Il paradosso è che ieri, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ribadito al festival dell'Economia di Trento che l'Italia ha il diritto di regolare il flusso deie di «non subirlo passivamente» altrimenti «non c'è accoglienza che tenga». Il ...

