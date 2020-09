Covid, "test obbligatori ad arrivo a Capodichino": ordinanza De Luca (Di domenica 27 settembre 2020) Napoli, 27 set. (Adnkronos) - test obbligatori per tutti i passeggeri in arrivo all'Aeroporto internazionale di Napoli Capodichino provenienti dai Paesi indicati nelle ordinanze del ministro della Salute del 12 agosto e del 21 settembre, o che vi abbiano soggiornato o siano transitati nei 14 giorni precedenti. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in via di pubblicazione, contenente una serie di ulteriori misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. La misura è stata decisa, si legge in una nota dell'unità di crisi regionale, "avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall'estero atterrati a Capodichino (in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Napoli, 27 set. (Adnkronos) -per tutti i passeggeri inall'Aeroporto internazionale di Napoliprovenienti dai Paesi indicati nelle ordinanze del ministro della Salute del 12 agosto e del 21 settembre, o che vi abbiano soggiornato o siano transitati nei 14 giorni precedenti. Lo stabilisce un'del presidente della Regione Campania Vincenzo De, in via di pubblicazione, contenente una serie di ulteriori misure di prevenzione e sicurezza sanitaria. La misura è stata decisa, si legge in una nota dell'unità di crisi regionale, "avendo riscontrato che nei giorni scorsi dagli aerei provenienti dall'estero atterrati a(in particolare da Parigi, Lione, Barcellona, Francoforte) pochissimi passeggeri su ...

Covid Lazio, 181 nuovi casi (79 a Roma). D'Amato: «Mantenere alta l'attenzione»

Su quasi 9 mila tamponi nel Lazio si registrano 181 casi di coronavirus - di questi 79 sono a Roma - e ... Alessio D'Amato. «I test rapidi antigenici sono utili come strumento diagnostico di primo ...

