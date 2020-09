Ciccio Graziani racconta il suo incidente domestico | ' Volo di 7 metri da una scala | due giorni in terapia intensiva'

__Silvia : @Lucawild2 Sì...ciccio Graziani...stava raccontando di com'è finito in terapia intensiva dopo una caduta e TRAC 'mi… - Pimpabg : CICCIO GRAZIANI UN AUGURIO DI PRONTA GUARIGIONE Forza ???? #domenicalive - vivaluca : A Ciccio Graziani l'ha salvato l'angelo. Mica tutti i medici che han dovuto curare un boomer che cade dallo scalett… - blackblod_64 : @LmMaggio La caduta di Ciccio Graziani! ???????? - shark2208 : Ciccio #Graziani dopo la caduta e il ricovero in ospedale: «Un angelo mi ha salvato. State attenti» -

Ultime Notizie dalla rete : Ciccio Graziani

Ciccio Graziani, chi è la moglie Susanna Governini: la vita privata e le foto di colei che ha sposata l'allenatore da oltre 40 anni.L'allenatore ed ex calciatore è in collegamento con Domenica Live per spiegare la dinamica della caduta da 7 metri ...