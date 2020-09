Calciomercato Juve: Chiesa o Correa per l’ultimo colpo dei bianconeri (Di domenica 27 settembre 2020) La Juventus sta lavorando all’ultimo colpo del suo mercato. Due i nomi: o Joaquin Correa oppure Federico Chiesa Secondo Tuttosport dopo aver regalato Morata a Pirlo, Paratici sta lavorando a un ultimo tassello per rinforzare la rosa della Juventus. Quest’ultimo dovrebbe essere uno tra Chiesa della Fiorentina e Correa della Lazio (meno probabile). Per entrambi sarà sarà proposto un prestito biennale oneroso da circa 10 milioni di euro, con riscatto finale con ulteriori 40 milioni. Molto potrebbe dipendere da chi tra Commisso e Lotito dovesse aprire prima ai bianconeri. Ma per la Juve sarà essenziale procedere alla cessione di Douglas Costa, molto seguito ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Lantus sta lavorando all’ultimodel suo mercato. Due i nomi: o Joaquinoppure FedericoSecondo Tuttosport dopo aver regalato Morata a Pirlo, Paratici sta lavorando a un ultimo tassello per rinforzare la rosa dellantus. Quest’ultimo dovrebbe essere uno tradella Fiorentina edella Lazio (meno probabile). Per entrambi sarà sarà proposto un prestito biennale oneroso da circa 10 milioni di euro, con riscatto finale con ulteriori 40 milioni. Molto potrebbe dipendere da chi tra Commisso e Lotito dovesse aprire prima ai. Ma per lasarà essenziale procedere alla cessione di Douglas Costa, molto seguito ...

Calciomercato Juve: Chiesa o Correa per l’ultimo colpo dei bianconeri

