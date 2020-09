Burioni a ‘Che Tempo che fa’: “Attenti agli ambienti chiusi senza mascherina”, ma il Codacons diffida Fazio, “non dia spazio solo a lui” (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Codacons attacca il ritorno in tv di Roberto Burioni, dopo che il virologo, con un tweet, ha annunciato la sua presenza nella prima puntata della nuova stagione di ‘Che Tempo che fa’. L’Associazione ha diffidato infatti il conduttore Fabio Fazio a “non dare spazio a un solo virologo, per di più già da Tempo sotto accusa per alcuni presunti conflitti d’interesse”, afferma il Codacons. Il movimento dei consumatori inoltre, rende noto che “presenterà un esposto se il presentatore Fazio continuerà a violare i principi di pluralismo, correttezza e completezza dell’informazione assicurando una sorta di monopolio televisivo ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilattacca il ritorno in tv di Roberto, dopo che il virologo, con un tweet, ha annunciato la sua prenella prima puntata della nuova stagione di ‘Cheche fa’. L’Associazione hato infatti il conduttore Fabioa “non darea unvirologo, per di più già dasotto accusa per alcuni presunti conflitti d’interesse”, afferma il. Il movimento dei consumatori inoltre, rende noto che “presenterà un esposto se il presentatorecontinuerà a violare i principi di pluralismo, correttezza e completezza dell’informazione assicurando una sorta di monopolio televisivo ...

