Barbara D’Urso furiosa a Pomeriggio 5 contro un ospite | “Non ti permettere” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 27 settembre 2020)D’Urso ospita Eliseo Bonanno aCinque Nel secondo appuntamento settimanale diCinque, la padrona di casaD’Urso ha ospitato in collegamento un santone, anche se lui non si definisce così. Stiamo parlando di Eliseo Bonanno che si fa definire ‘Vero profeta di Dio’. Ma le dichiarazioni di quest’ultimo fatte in diretta su Canale 5 hanno letteralmente fatto arrabbiare Barbarella, come lui stessa l’ha chiamata. In un primo momento l’uomo si è lamentato con la professionista napoletana perché il giorno prima l’intervista è saltata per dare spazio ad Antonella e Giovanni, i genitori di Miriam che è venuta a mancare a soli cinque anni mentre stava studiando danza. Visibilmente irritata, Lady Cologno ha ...