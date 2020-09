Tale e Quale Show: Carolina Rey imita Arisa e convince tutti (Di sabato 26 settembre 2020) La scorsa settimana nella prima puntata di Tale e Quale Show Carolina Rey ha imitato Elettra Lamborghini (era la prima volta che si vedeva un fake della regina italiana del twerking nello Show di Rai Uno) e ieri sera ha cambiato totalmente genere vestendo i panni di una delle voci più belle del nostro paese, Arisa. Carolina ha cantato quel capolavoro che è La Notte e se l’è cavata abbastanza bene, anche i truccatori hanno fatto un buon lavoro, perché sono riusciti a far assomigliare la Rey alla vincitrice del Festival di Sanremo. Centinaia di tweet positivi per la performance della conduttrice, l’esibizione è piaciuta anche in studio, visto che Carolina si è classificata terza con 57 ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020) La scorsa settimana nella prima puntata diRey hato Elettra Lamborghini (era la prima volta che si vedeva un fake della regina italiana del twerking nellodi Rai Uno) e ieri sera ha cambiato totalmente genere vestendo i panni di una delle voci più belle del nostro paese,ha cantato quel capolavoro che è La Notte e se l’è cavata abbastanza bene, anche i truccatori hanno fatto un buon lavoro, perché sono riusciti a far assomigliare la Rey alla vincitrice del Festival di Sanremo. Centinaia di tweet positivi per la performance della conduttrice, l’esibizione è piaciuta anche in studio, visto chesi è classificata terza con 57 ...

