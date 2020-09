Salvini a Formello | ‘Sono un po’ febbricitante’ Poi i selfie…

(Di sabato 26 settembre 2020), “Sono un po’ dolorante, un po’ febbricitante”. Poi i selfie a fine serata. Il video scatena le polemiche sui social. Fa discutere la partecipazione di Matteoal primo incontro di Itaca, a, dove il leader della Lega si è presentato “un po’ febbricitante” e con mal di schiena, mal di collo e altri acciacchi. Matteo: “Non un po’ febbricitante…” È stato lo stessoa fare il punto sulle proprie condizioni di salute. “Innanzitutto grazie agli organizzatori che vale doppio perché io non ne posso più della vita a distanza, della politica a distanza, della scuola a distanza, ...

repubblica : Salvini: 'Sono febbricitante e sotto cortisone. Il medico mi ha detto di stare a casa ma sono qui'. Poi i selfie se… - Corriere : Salvini con la febbre al comizio: «Sono un po’ febbricitante e sotto cortisone ma eccomi qui» - Corriere : Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è presentato a un evento politico a Formello, nel Lazio, nonostante avesse… - Marilenapas : RT @Corriere: Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è presentato a un evento politico a Formello, nel Lazio, nonostante avesse — secondo… - ultimenotizie : #Salvini: 'Sono febbricitante e sotto cortisone. Il medico mi ha detto di stare a casa ma sono qui'. Poi i selfie s… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Formello

Tantissimi selfie con i suoi simpatizzanti sono apparsi sul web dopo un incontro politico con Matteo Salvini a Formello, vicino Roma. Sembrerebbe non esserci nulla di strano se non che sui social ...“Mai avuta febbre, fatto test sul Covid ieri mattina, negativo. Ho il torcicollo come milioni di italiani e ho preso il cortisone, alcuni ‘giornalisti’ evitassero almeno di speculare e mentire sulla s ...