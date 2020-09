Mimmo Lucano: "Sono fuorilegge perché lo Stato si è comportato in maniera vile con me. Ma non mi fermo" (Di sabato 26 settembre 2020) "è una cosa semplice l'umanità: vedi una persona annegare, la aiuti". Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, del modello Riace, non fa giri di parole, la via è dritta, come lo Sono state le sue azioni, le stesse che, secondo lo Stato, non hanno rispettato la nostra legge: è ai... Leggi su repubblica (Di sabato 26 settembre 2020) "; una cosa semplice l'umanità: vedi una persona annegare, la aiuti"., l'ex sindaco di Riace, del modello Riace, non fa giri di parole, la via; dritta, come lostate le sue azioni, le stesse che, secondo lo, non hanno rispettato la nostra legge:; ai...

Il Presidio “Libera contro le mafie” di Trani intende promuovere un ciclo di incontri dal titolo "Una birra con...". L'ospite del primo appuntamento sarà Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace e fondatore ...

È una cosa semplice l'umanità: vedi una persona annegare, la aiuti. Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, del modello Riace, non fa giri di parole, la via è dritta, come lo sono state le sue azioni, le ...

