Il tempo passa, la tv cambia, ma non Tv Talk… (Di sabato 26 settembre 2020) Tv Talk non cambia: non nel formato, non nella conduzione – per nomi e stili -, non per modo di affrontare la tv. Un modo che sa più di distacco che di passione, più di pregiudizio che di approfondimento: un modo per essere portavoce del ‘telespettatore ingenuo’ magari, ma un modo che ormai fa un po’ a cazzotti col telespettatore, mai come in questo momento dal profilo plastico e non più così naif. E che la televisione, per definizione, quantomeno la vede. E anche parecchio. Perché non parlare da esperti agli esperti? Perché non mettere da parte quel tono paternalistico e giudicante che talvolte sfugge al controllo, anche da parte dei giovani opinionisti che ormai, da anni, sembrano formati ad hoc. I contributi migliori arrivano in genere dai montaggi e dai servizi di Amabile Stifano, che da ... Leggi su blogo (Di sabato 26 settembre 2020) Tv Talk non: non nel formato, non nella conduzione – per nomi e stili -, non per modo di affrontare la tv. Un modo che sa più di distacco che di passione, più di pregiudizio che di approfondimento: un modo per essere portavoce del ‘telespettatore ingenuo’ magari, ma un modo che ormai fa un po’ a cazzotti col telespettatore, mai come in questo momento dal profilo plastico e non più così naif. E che la televisione, per definizione, quantomeno la vede. E anche parecchio. Perché non parlare da esperti agli esperti? Perché non mettere da parte quel tono paternalistico e giudicante che talvolte sfugge al controllo, anche da parte dei giovani opinionisti che ormai, da anni, sembrano formati ad hoc. I contributi migliori arrivano in genere dai montaggi e dai servizi di Amabile Stifano, che da ...

Quanto tempo passa l'italiano medio davanti ad uno schermo? Secondo questo studio quasi mezzo secolo

Caballero 5,5 - Schierato al posto di Kepa non senza qualche perplessità, il portiere argentino non è perfetto in almeno due dei tre gol del WBA. Nulla può sulla terza rete segnata con un tiro a due p ...

Cagliari-Lazio, le pagelle di CM: Marusic formato Champions. Simeone flop

Cragno 6,5: sui due gol segnati dalla Lazio non può veramente farci nulla. Per il resto, come al solito, il portiere dei rossoblu è l’ultimo a mollare. Si supera in due conclusioni di Milinkovic. Fara ...

