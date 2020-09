Il piccolo Becciu e la grande enciclica di Papa Francesco (Di sabato 26 settembre 2020) Qui su Globalist sì, venerdì sera. Ma sui grandi giornali che riempiono le edicole? Nei telegiornali? L'obiezione che più comunemente si fa è che gli scandali fanno più rumore. Dunque non è uno ... Leggi su globalist (Di sabato 26 settembre 2020) Qui su Globalist sì, venerdì sera. Ma sui grandi giornali che riempiono le edicole? Nei telegiornali? L'obiezione che più comunemente si fa è che gli scandali fanno più rumore. Dunque non è uno ...

Cosa c’entra il caso Becciu con i destini del mondo, con il bivio tra multilateralismo e illiberalismo? La giornata di venerdì a questo riguardo è stata molto significativa. Tutti hanno parlato dello ...

Ripartita la resa dei conti in Vaticano. Al contrario della narrazione, Papa Francesco non è tradito. E il fumo londinese sull’Ordine di Malta

Condivido quattro articoli – a cui potrei aggiungere altro, perché anch’io nelle stanze vaticani ho vissuto tre decenni, ma non penso che è necessario che lo faccio… non è necessario bere tutto l’ocea ...

Cosa c'entra il caso Becciu con i destini del mondo, con il bivio tra multilateralismo e illiberalismo? La giornata di venerdì a questo riguardo è stata molto significativa. Tutti hanno parlato dello ...