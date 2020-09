F1 | a Sochi pole di Hamilton davanti a Verstappen Naufragio Ferrari tra incidenti ed errori

Leggi su itasportpress

(Di sabato 26 settembre 2020) La Mercedes riparte da dove aveva lasciato: dominando. La scuderia anglo-tedesca piazza due piloti nelle prime tre posizioni. A far la parte del leone c'è il solito Lewis, che si impone nella lotta per il giro più veloce con il crono di 1'31"303 sul velocissimo tracciato diin Russia. L'altra Freccia d'argento è terza con Valtteri Bottas. Tra di loro si inserisce la Red Bull di Max. Seguono Sergio Perez in seconda fila, Daniel Ricciardo e Carlos Sainz in terza, Esteban Ocon e Lando Norris in quarta.DISASTROAncora malissimo le. Charles Leclerc è undicesimo, escluso dal Q3 per via di un errore del box che non avrebbe calcolato correttamente i tempi delle altre vetture, lasciandolo scivolare fuori dalla top 10. Va peggio a Sebastian Vettel che incappa in un ...