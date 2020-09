Eni Rewind: ecco chi bonificherà l’area dell’ex Ilva (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Eni Rewind ha ottenuto il mandato da ArcelorMittal Italia per l’assistenza nella progettazione degli interventi di bonifica dell’area ex Ilva a Taranto. Questo è quanto ci viene comunicato dalla società di San Donato Milanese il 23 settembre scorso. Finalmente una buona notizia in una città che da anni vive una situazione drammatica. Chi ha gestito il maggior complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa (l’ex Ilva) è riuscito ad aumentare il numero dei disoccupati senza riuscire a ridurre l’impatto ambientale. Uno scenario da incubo che anche il più pessimista tra gli analisti avrebbe escluso. Ma torniamo ai “bonificatori”. Eni non è solo petrolio La notizia ha sorpreso molte persone. Il Cane a sei zampe ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 26 settembre 2020) Roma, 26 set – Eniha ottenuto il mandato da ArcelorMittal Italia per l’assistenza nella progettazione degli interventi di bonifica dell’area exa Taranto. Questo è quanto ci viene comunicato dalla società di San Donato Milanese il 23 settembre scorso. Finalmente una buona notizia in una città che da anni vive una situazione drammatica. Chi ha gestito il maggior complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa (l’ex) è riuscito ad aumentare il numero dei disoccupati senza riuscire a ridurre l’impatto ambientale. Uno scenario da incubo che anche il più pessimista tra gli analisti avrebbe escluso. Ma torniamo ai “bonificatori”. Eni non è solo petrolio La notizia ha sorpreso molte persone. Il Cane a sei zampe ...

infoitinterno : Cosa farà Eni Rewind nell'ex Ilva di Taranto per ArcelorMittal - infoitinterno : Cosa farà Eni Rewind per l'ex Ilva di Taranto per ArcelorMittal - Michele_Arnese : RT @alfrig409: #BonificheAmbientali Cosa farà #EniRewind nell'ex #Ilva di #Taranto per #ArcelorMittal - StartMagNews : RT @alfrig409: #BonificheAmbientali Cosa farà #EniRewind nell'ex #Ilva di #Taranto per #ArcelorMittal - alfrig409 : #BonificheAmbientali Cosa farà #EniRewind nell'ex #Ilva di #Taranto per #ArcelorMittal -

Ultime Notizie dalla rete : Eni Rewind Eni Rewind: ecco chi bonificherà l’area dell’ex Ilva Il Primato Nazionale L’impiantistica si allea con la filiera energetica per la svolta green del Paese

Chissà se al petrolchimico di Ferrara, dopo oltre 80 anni di attività a suon di idrocarburi, si scriverà un nuovo capitolo nella storia delle plastiche e dell'energia e dopo aver rivoluzionato le case ...

Brindisi. Tavolo tecnico per moria di pesci al Parco Saline Punta della Contessa

Nella giornata di ieri, 24 settembre, presso l’Assessorato all’Ambiente si è svolta una riunione tecnica in merito alla moria di pesci che si è verificata in area del Parco Saline e stagni di Punta de ...

Chissà se al petrolchimico di Ferrara, dopo oltre 80 anni di attività a suon di idrocarburi, si scriverà un nuovo capitolo nella storia delle plastiche e dell'energia e dopo aver rivoluzionato le case ...Nella giornata di ieri, 24 settembre, presso l’Assessorato all’Ambiente si è svolta una riunione tecnica in merito alla moria di pesci che si è verificata in area del Parco Saline e stagni di Punta de ...