Caldirola si riscopre goleador | “Non potevo chiedere di meglio”

(Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGenova – Se glielo avessero raccontato, probabilmente non ci avrebbe creduto nemmeno lui. Debuttare in serie A a 29 anni, segnando addirittura una doppietta. Lui che di professione fa il difensore centrale. L’uomo copertina in casa Benevento è senza dubbio Luca, attualmente il capocannoniere della Strega dopo i due gol realizzati al “Ferraris“. “Nondi meglio“, ha commentato ai microfoni di Sky il capitano del Benevento contro la Sampdoria, “non avevo mai realizzato una doppietta in carriera, credo sia stato l’inizio perfetto. Abbiamo fatto tutto noi, per quanto riguarda anche i gol subiti. Siamo entrati bene in partita, per questo non ho mai avuto la sensazione che non potessimo riprenderla. Ci siamo riusciti, ...