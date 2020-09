Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi scoppia in lacrime: la sorpresa di Raimondo Todaro (Di sabato 26 settembre 2020) Un video-collegamento davvero emozionante quello tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: la conduttrice tv scoppia in lacrime Giorni davvero frenetici per Elisa Isoardi. La conduttrice Rai è scoppiato in lacrime per il suo partner di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro. Durante il programma di ItaliaSì c’è stata la sorpresa da parte del ballerino con … Leggi su viagginews (Di sabato 26 settembre 2020) Un video-collegamento davvero emozionante quello tra: la conduttrice tvinGiorni davvero frenetici per. La conduttrice Rai èto inper il suo partner dicon le. Durante il programma di ItaliaSì c’è stata lada parte del ballerino con …

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @paoloconticini e @VeeraKinnunen vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Amaltea8 : Davvero imbarazzanti alcuni partecipanti di “ballando con le stelle”. - CuoreDiPanda : A quest'ora cechu stava ballando in giardino con tutto il suo gruppo, questi invece oggi sono morti. #Gfvip -