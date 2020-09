Ascolti TV 25 settembre 2020 | ecco il programma che ieri sera ha fatto più ascolti

(Di sabato 26 settembre 2020) Vi state chiedendo quale è stato iltelevisivo più visto di, venerdì 25? Sui canali Rai,, sono andati in onda Tale e Quale Show (Rai 1), Pallavolo Maschile (Rai 2), Le Ragazze (Rai 3) mentre Mediaset ci hacompagnia con Grande Fratello Vip (Canale 5), Freedom: Oltre il confine (Italia 1) e Quarto grado (Rete 4). Ma vediamo di analizzare i dati Auditel per la giornata ditv di25, primata Curiosi di sapere i dati Auditel di? Beh, la primata è sicuramente la fascia più combattuta e spesso ci sono ...

toysblogit : Ascolti tv venerdì 25 settembre 2020 - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 24 settembre 2020. Trionfa Nero a Metà (21.3%). La Supercoppa all’11.7% Dritto e Rovescio 6.1%… - zazoomblog : Ascolti TV Giovedì 24 settembre 2020. Trionfa Nero a Metà (21.3%). La Supercoppa all’11.7% Dritto e Rovescio 6.1% P… - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv @PiazzapulitaLA7 di @corradoformigli su @La7tv nella top 3 in prima serata - fede89fg : RT @HSCHEMUSICA: Tante le uscite di questo venerdì 25 Settembre. Uno dei più attesi è l'album 1969 Achille Idol Rebirth firmato Achille Lau… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti settembre

PESARO - Bonus per il personale dei presidi di Area Vasta 1 negli stipendi di ottobre e novembre, mancano però ancora all’appello i premi Covid a tutti coloro che sono stati considerati dei veri eroi.Oggi 26 settembre 2020 alle ore 10,00 Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” sarà a Policoro, in Via Giustino Fortunato n. 10 per ascolt ...