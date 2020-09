Vyan Sampson | la mossa della San Marino Academy per la salvezza

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) L’inizio di campionato non è stato dei migliori per San, soprattutto perché ha dovuto fronteggiare squadre di prima classe e che hanno dimostrato di essere in uno stato di condizione più che ottimale. Già dalla partita contro la Juventus tuttavia, hanno cominciato a vedersi i primi cambiamenti sia nella mentalità che nella tenuta del campo. Per sigillare ulteriormente la difesa però, le Titane hanno pensato all’acquisto di, ex difensore del West Ham e dell’Arsenal. San, ecco17 gol subiti in appena tre partite erano decisamente troppi e così l’ha deciso subito di correre ai ripari. Dunque, dall’Inghilterra arriva...