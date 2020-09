Virtua Fighter: progetto eSports in arrivo (Di venerdì 25 settembre 2020) Un nuovo progetto eSports è stato annunciato per il celebre Virtua Fighter Sega spegne sessanta candeline e per festeggiare in grande stile rivela un progetto molto interessante: la saga di Virtua Fighter ritornerà protagonista nel campo degli eSports grazie ad un nuovo progetto. La società multinazionale cinese molto famosa nel mondo dei videogames, dopo aver accompagnato diverse generazioni di giocatori negli anni, ha svelato tramite un tweet i programmi futuri per il picchiaduro, omaggiando l’evoluzione della scena competitiva ad esso legata fin dagli albori. Virtua Fighter tornerà nel mondo degli eSports dopo una lunga ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 settembre 2020) Un nuovoè stato annunciato per il celebreSega spegne sessanta candeline e per festeggiare in grande stile rivela unmolto interessante: la saga diritornerà protagonista nel campo degligrazie ad un nuovo. La società multinazionale cinese molto famosa nel mondo dei videogames, dopo aver accompagnato diverse generazioni di giocatori negli anni, ha svelato tramite un tweet i programmi futuri per il picchiaduro, omaggiando l’evoluzione della scena competitiva ad esso legata fin dagli albori.tornerà nel mondo deglidopo una lunga ...

Goldtingle : @dario_rotelli Hanno rebootato Soul Calibur, hanno rebootato Mortal Kombat, che è, Virtua Fighter è il figlio scemo… - alsosprachzaru : RT @GeekGamerit: Virtua Fighter x eSports Project - I 60 anni di #Sega coincidono con la rinascita del suo piacchiaduro per eccellenza (e Y… - zazoomblog : Virtua Fighter entra a far parte del mondo degli eSport grazie ad un progetto di SEGA - #Virtua #Fighter #entra… - Dannolo1 : RT @SpaghettiShowd1: SEGA si da agli eSports... CON VIRTUA FIGHTER? NUOVO CAPITOLO IN ARRIVO??? SEGA, PARLA, ORA, SUBITO, CORRI, AAAAAAAAA - Eurogamer_it : #VirtuaFighter entra nel mondo degli eSport. -