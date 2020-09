Sergio Perez:possibile futuro in Haas (Di venerdì 25 settembre 2020) Il futuro di Sergio Perez non sarà con la Racing Point/Aston Martin. Il messicano verrà rimpiazzato da Sebastian Vettel che lascerà la Ferrari. La stagione del messicano non è stata certamente esaltante:alcune gare sottotono anche a causa degli aggiornamenti che la sua vettura non ha ricevuto a differenza di quella di Stroll. Inoltre, il pilota è stato costretto a saltare una gara poiché risultato positivo al coronavirus. Lo stesso pilota, ha voluto specificare questo nella conferenza stampa di ieri pomeriggio. Il futuro del messicano resta comunque incerto anche se nelle ultime ore qualcosa sembra essersi mosso. Sergio Perez al posto di Grosjean? Secondo le ultime indiscrezioni, il messicano il prossimo anno sarà il nuovo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 25 settembre 2020) Ildinon sarà con la Racing Point/Aston Martin. Il messicano verrà rimpiazzato da Sebastian Vettel che lascerà la Ferrari. La stagione del messicano non è stata certamente esaltante:alcune gare sottotono anche a causa degli aggiornamenti che la sua vettura non ha ricevuto a differenza di quella di Stroll. Inoltre, il pilota è stato costretto a saltare una gara poiché risultato positivo al coronavirus. Lo stesso pilota, ha voluto specificare questo nella conferenza stampa di ieri pomeriggio. Ildel messicano resta comunque incerto anche se nelle ultime ore qualcosa sembra essersi mosso.al posto di Grosjean? Secondo le ultime indiscrezioni, il messicano il prossimo anno sarà il nuovo ...

