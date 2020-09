Probabili formazioni Crotone-Milan: seconda giornata Serie A 2020/21 (Di venerdì 25 settembre 2020) Le Probabili formazioni di Crotone-Milan, match della seconda giornata di Serie A 2020/21. Si gioca alle 18:00 di domenica 27 settembre nella cornice dello Stadio San Paolo. Crotone – Per Stroppa saranno da valutare i problemi fisici di Benali, Cuomo e Gigliotti, che hanno saltato la trasferta di Marassi. In difesa vivo il ballottaggio tra Molina e Mazzotta mentre a centrocampo Cigarini dovrebbe essere affiancato da Zanellato e Marrone. Davanti dovrebbe confermarsi il tridente con Messias, Simy e Riviere. panchina Rivière. Milan – I rossoneri sperano che il recupero di Romagnoli possa mettere una toppa all’emergenza in difesa: in caso contrario pronta la coppia di centrali composta da Kjaer e ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Ledi, match delladi/21. Si gioca alle 18:00 di domenica 27 settembre nella cornice dello Stadio San Paolo.– Per Stroppa saranno da valutare i problemi fisici di Benali, Cuomo e Gigliotti, che hanno saltato la trasferta di Marassi. In difesa vivo il ballottaggio tra Molina e Mazzotta mentre a centrocampo Cigarini dovrebbe essere affiancato da Zanellato e Marrone. Davanti dovrebbe confermarsi il tridente con Messias, Simy e Riviere. panchina Rivière.– I rossoneri sperano che il recupero di Romagnoli possa mettere una toppa all’emergenza in difesa: in caso contrario pronta la coppia di centrali composta da Kjaer e ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A: 2ª giornata Goal.com Probabili formazioni Roma-Juve. Partita serie a 2020

Roma -Juve – 2ª partita di Serie A 2020/2021. Formazioni giocatori. A che ora trasmettono la partita e dove vedere Roma-Juventus in diretta tv Roma – Juve Probabili formazioni – Domenica, 27 settemb ...

Prima giornata a ranghi completi per la Serie A 2020-2021. Scendono in campo per la prima volta in stagione Atalanta, Inter e Lazio. C'è da testare anche il ritorno nella massima serie di Pippo Inzagh ...

