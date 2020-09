L’Fbi è preoccupata per l’aumento degli attacchi cyber a scuole e ospedali degli Stati Uniti

Leggi su wired

(Di venerdì 25 settembre 2020) Hacker viola uno smartphone (Getty Images)“Al di là della nostra sicurezza nazionale e del nostro lavoro in campo criminale, stiamo indagando su nuovi schemi di frode e crimini informatici perpetrati da chi cerca di approfittare del momento di difficoltà in cui tante persone innocenti si trovano”, scrive Christopher A. Wray, direttore dell’Fbi, in una lettera indirizzata ai suoi colleghi lo scorso 20 aprile. L’epistola fa parte di una fuoriuscita di documenti – dal nome Blueleak – diffusa dal gruppo di Anonymous a giugno. Dai file emerge che la preoccupazione sugliinformatici del direttore dell’Fbi non è isolata, ma si riscontra anche in altri rapporti dell’Us Department of Homeland Security pubblicati nel periodo di piena emergenza sanitaria. In uno di questi si legge che: “Il volume ...