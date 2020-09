“La più bella di tutte”. Patrizia De Blanck, com’era da giovane. Eccola a 20 anni (in bikini) (Di venerdì 25 settembre 2020) Non c’è un personaggio che ha saputa catalizzare l’interesse del pubblico del Grande Fratello come Patrizia De Blanck. Irriverente, diretta, senza fronzoli né peli sulla lingua nonostante lo scoop sulla sua nascita. A rivelarlo era stato Biccy sottolineando come Patrizia De Blanck fosse figlia di un gerarca fascista, tale Asvero Gravelli, figlio illegittimo di Benito Mussolini. Le affermazioni provengono dal giornalista Gian Gavino Sulas a Live Non è la d’Urso. Bisogna tornare nel 2005 all’intervista del settimanale Oggi dove si legge come Benito Mussolini ebbe un figlio illegittimo con la moglie del proprietario di una tipografia di Predappio. Il figlio (che la donna chiamò Asvero), nonostante fosse di Mussolini, prese il cognome del marito di lei, Gravelli. Da grande ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 settembre 2020) Non c’è un personaggio che ha saputa catalizzare l’interesse del pubblico del Grande Fratello comeDe. Irriverente, diretta, senza fronzoli né peli sulla lingua nonostante lo scoop sulla sua nascita. A rivelarlo era stato Biccy sottolineando comeDefosse figlia di un gerarca fascista, tale Asvero Gravelli, figlio illegittimo di Benito Mussolini. Le affermazioni provengono dal giornalista Gian Gavino Sulas a Live Non è la d’Urso. Bisogna tornare nel 2005 all’intervista del settimanale Oggi dove si legge come Benito Mussolini ebbe un figlio illegittimo con la moglie del proprietario di una tipografia di Predappio. Il figlio (che la donna chiamò Asvero), nonostante fosse di Mussolini, prese il cognome del marito di lei, Gravelli. Da grande ...

CottarelliCPI : Catone il Censore: 'I ladri di beni privati passano la vita in carcere e in catene, quelli di beni pubblici nelle r… - albertoangela : È difficile sapere come sia morto Raffaello: eccessi amorosi, polmonite, veleno? In soli 37 anni di vita, però, que… - albertoangela : #Ulisse torna stasera alle 21.25 su @RaiUno con una puntata dedicata a Raffaello. A 500 anni dalla morte, ammirerem… - aldo_rovi : RT @AnnalisaChirico: Scandalo per il premier britannico Johnson che dice che gli inglesi tengono alla libertà più di noi, e silenzio per le… - H4neul : Sono stanca morta Ho il raffreddore e continuo a starnutire, ci sono mia sorella e i miei due cugini e urlano e fan… -

Ultime Notizie dalla rete : “La più La Corvette più cara di sempre è una L88 Convertible del 1967 autoblog.it