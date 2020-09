Kim Jong-Un si scusa con la Corea del Sud per l'uccisione di un funzionario (Di venerdì 25 settembre 2020) Kim Jong-Un in persona chiede scusa. Il leader della Corea del Nord ha espresso il suo dispiacere con una lettera personale inviata a Seoul per la morte di un funzionario della Corea del Sud, ucciso ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 settembre 2020) Kim-Un in persona chiede. Il leader delladel Nord ha espresso il suo dispiacere con una lettera personale inviata a Seoul per la morte di undelladel Sud, ucciso ...

ilpost : Kim Jong-un si è scusato per l’uccisione di un funzionario della Corea del Sud - Ghinodi14694932 : @Libero_official @nickymack_2 I capelli? Alla Kim Jong? - BabeleOggi : 'Very Sorry': Kim Jong-Un pubblica scuse ultra rare per l'uccisione di un funzionario del sud - GianniVaretto : Nord Corea, Kim Jong-un si scusa per uccisione funzionario sudcoreano - GianniVaretto : Nord Corea, Kim Jong-un si scusa per uccisione funzionario sudcoreano -