‘Grande Fratello Vip 5’, quarta puntata: commenti a caldo (Di venerdì 25 settembre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, la quarta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i commenti! L'articolo ‘Grande Fratello Vip 5’, quarta puntata: commenti a caldo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 25 settembre 2020) Alle 21.40, su Canale 5, ladella quinta edizione del GrandeVip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. A voi i! L'articolo ‘GrandeVip 5’,proviene da Isa e Chia.

GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - GrandeFratello : La decisione di Grande Fratello su Fausto Leali è arrivata: è ufficialmente squalificato e deve immediatamente abba… - CeciliaVig : RT @GianniVEVO2021: Incidente sexy per Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip (VIDEO) - ant19mar : Il Grande Fratello interrompe la lezione di meditazione di Guenda e io sto morendo. BELLI AVETE UNA PUNTATA VI PRE… - Agato_Agato : Dilla la tua ogni tanto @selvaggialucarelli. -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Grande Fratello Paolo Brosio non entra al Grande Fratello Vip 2020: è in ospedale Corriere della Sera