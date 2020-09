Festa dei nonni, le iniziative dell’Unicef di Benevento (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il 26 e 27 settembre, in occasione della Festa dei nonni, torna l’iniziativa Orchidea UNICEF. In circa 2.300 piazze italiane, con un gesto d’amore si potrà scegliere di salvare la vita di un bambino. Il Comitato Unicef di Benevento, presieduto da Gianpiero De Cicco, sarà presente con le orchidee sabato 26 presso la palestra Olimpian’s club Benevento e domenica 27 sul sagrato della chiesa del Convento di S. Francesco sita in piazza Dogana. La donazione servirà a sostenere i programmi contro la malnutrizione infantile nel mondo: ogni donazione effettuata per un’orchidea garantirà 60 bustine di alimento terapeutico, utili a salvare la vita di un bambino. Il ringraziamento Unicef per la singola donazione ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il 26 e 27 settembre, in occasione delladei, torna l’iniziativa Orchidea UNICEF. In circa 2.300 piazze italiane, con un gesto d’amore si potrà scegliere di salvare la vita di un bambino. Il Comitato Unicef di, presieduto da Gianpiero De Cicco, sarà presente con le orchidee sabato 26 presso la palestra Olimpian’s clube domenica 27 sul sagrato della chiesa del Convento di S. Francesco sita in piazza Dogana. La donazione servirà a sostenere i programmi contro la malnutrizione infantile nel mondo: ogni donazione effettuata per un’orchidea garantirà 60 bustine di alimento terapeutico, utili a salvare la vita di un bambino. Il ringraziamento Unicef per la singola donazione ...

virginiaraggi : Ho partecipato alla presentazione della campagna per la Festa dei Nonni, promossa dalla Fondazione Senior Italia, c… - fattoquotidiano : “Araba di m…” e giù botte: 13enne insultata e picchiata prima della festa di compleanno. “Vittima dei bulli razzist… - ilfoglio_it : La festa mesta del M5s. Solo una manciata di fedelissimi in piazza, nel giorno della 'vittoria' del referendum sul… - Chelu271 : RT @crocerossa: Durante l'emergenza #Covid19, i Volontari sono stati in prima linea fornendo servizi essenziali, sostenendo persone fragili… - Giusepp07184707 : RT @virginiaraggi: Ho partecipato alla presentazione della campagna per la Festa dei Nonni, promossa dalla Fondazione Senior Italia, che si… -