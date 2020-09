F1, Alonso: “Non torno per visitare ristoranti, sono tra i piloti più completi” (Di venerdì 25 settembre 2020) Fernando Alonso è pronto al rientro in Formula 1, che si concretizzerà con la Renault nel 2021. Il pilota asturiano ha ritrovato le giuste motivazioni alla soglia dei quarantanni: “Perché torno in F.1? Principalmente perché mi piace guidare. Potevo scegliere di fare qualsiasi cosa nella vita. O semplicemente di riposarmi. Due anni fa avevo in testa una lista di desideri: il Wec, la Dakar, Daytona. In quel momento erano cose prioritarie rispetto alla Formula 1 che era dominata da una sola squadra ed era diventata noiosa. Insomma, era il momento giusto. Ora queste esperienze le ho fatte, quindi ho pensato che fosse il momento di tornare. Credevo di farlo con le nuove regole, che invece sono state rimandate di un anno. Ma ho pensato di fare ugualmente un 2021 così, per crescere con la squadra verso ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Fernandoè pronto al rientro in Formula 1, che si concretizzerà con la Renault nel 2021. Il pilota asturiano ha ritrovato le giuste motivazioni alla soglia dei quarantanni: “Perchéin F.1? Principalmente perché mi piace guidare. Potevo scegliere di fare qualsiasi cosa nella vita. O semplicemente di riposarmi. Due anni fa avevo in testa una lista di desideri: il Wec, la Dakar, Daytona. In quel momento erano cose prioritarie rispetto alla Formula 1 che era dominata da una sola squadra ed era diventata noiosa. Insomma, era il momento giusto. Ora queste esperienze le ho fatte, quindi ho pensato che fosse il momento di tornare. Credevo di farlo con le nuove regole, che invecestate rimandate di un anno. Ma ho pensato di fare ugualmente un 2021 così, per crescere con la squadra verso ...

