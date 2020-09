Cvc chiama gli Ott per la Serie A: contatti con Amazon (Di venerdì 25 settembre 2020) Entrano anche gli Ott nella partita dei fondi di private equity per la Serie A. Come riporta Andrea Montanari in un articolo su MF – Milano Finanza, infatti, sono in corso contatti tra gli Over-The-Top e alcuni dei fondi interessati all’ingresso nel calcio italiano Sono rimaste due le cordate dei fondi che puntano la Serie … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) Entrano anche gli Ott nella partita dei fondi di private equity per laA. Come riporta Andrea Montanari in un articolo su MF – Milano Finanza, infatti, sono in corsotra gli Over-The-Top e alcuni dei fondi interessati all’ingresso nel calcio italiano Sono rimaste due le cordate dei fondi che puntano la… L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La partita per la media company dedicata alla gestione dei diritti tv della Serie A è entrata nel vivo. E in vista del 30 settembre, scadenza fissata per la presentazione delle offerte finali all’advi ...

I fondi guardano a Sky per i manager della Serie A

Si avvicina sempre di più il momento della decisione per la Lega di Serie A, chiamata a scegliere quale fra le due cordate diverrà partner della Lega nella nuova media company, acquisendone il 10%. Da ...

