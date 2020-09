Continuiamo a non voler capire l'orrore (Di venerdì 25 settembre 2020) La cronaca di queste settimane ci ha messo in fila episodi feroci. Ma invece di comprendere i veri motivi della violenza, è partito il «delittoforum»...Ma non dovevamo diventare tutti più buoni? Ma non c'eravamo detti che il virus ci avrebbe resi migliori? Più sensibili? Più attenti ai valori? Più comprensivi l'uno con l'altro? Non doveva cambiare il mondo? «Andrà tutto bene» e «sarà tutto diverso»? Arriviamo alla fine dell'estate con la triste consapevolezza che se qualcosa è cambiato, ebbene, è in peggio. Il Paese si è risvegliato dopo il lockdown con i soliti problemi di sempre, le promesse mancate, le tasse, la burocrazia, le opere incompiute, l'incapacità di risolvere i problemi, il tutto ancora amplificato dall'effetto lavoro a casa, o forse non lavoro proprio. E in ... Leggi su panorama (Di venerdì 25 settembre 2020) La cronaca di queste settimane ci ha messo in fila episodi feroci. Ma invece di comprendere i veri motivi della violenza, è partito il «delittoforum»...Ma non dovevamo diventare tutti più buoni? Ma non c'eravamo detti che il virus ci avrebbe resi migliori? Più sensibili? Più attenti ai valori? Più comprensivi l'uno con l'altro? Non doveva cambiare il mondo? «Andrà tutto bene» e «sarà tutto diverso»? Arriviamo alla fine dell'estate con la triste consapevolezza che se qualcosa è cambiato, ebbene, è in peggio. Il Paese si è risvegliato dopo il lockdown con i soliti problemi di sempre, le promesse mancate, le tasse, la burocrazia, le opere incompiute, l'incapacità di risolvere i problemi, il tutto ancora amplificato dall'effetto lavoro a casa, o forse non lavoro proprio. E in ...

La Fiorita. Gasperoni: "Rimaniamo concentrati per continuare come siamo partiti"

L'avvio in campionato de La Fiorita, in attesa dell'esordio in Coppa Titano, passa ora per la sfida con il Cailungo, in programma domani (sabato) pomeriggio a Montecchio alle ore 15:00. I gialloblù vi ...

Ministero Salute diviso su riapertura stadi. Crisanti: "Da irresponsabili". Locatelli: "Cautela"

Sulla riapertura degli Stati il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri continua a essere possibilista, mentre dagli scienziati si leva un grido pressoché unanime: è troppo presto, occorre prudenza ...

