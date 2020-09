Caso Suarez, la pesantissima richiesta del Codacons: “Retrocessione per la Juve” (Di venerdì 25 settembre 2020) In una nota ufficiale, Marco Donzelli, presidente del Codacons, ha chiesto di usare la mano pesante nei confronti della Juve qualora venga accertata una qualche responsabilità del club bianconero nel Caso Luis Suarez. “Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis Suarez, è necessario che la FIGC sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A. Con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in gioco il presunto tentativo del club bianconero di assicurarsi uno degli attaccanti più forti d’Europa, truccando un esame, deve essere sanzionato con decisione. Per questo motivo, a norma dell’articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 settembre 2020) In una nota ufficiale, Marco Donzelli, presidente del, ha chiesto di usare la mano pesante nei confronti della Juve qualora venga accertata una qualche responsabilità del club bianconero nelLuis. “Se verrà confermato il coinvolgimento diretto del club bianconero, finalizzato a truccare l’esame per la cittadinanza italiana del calciatore Luis, è necessario che la FIGC sanzioni duramente il club bianconero, in quanto ne va della regolarità del campionato italiano di Serie A. Con tutti gli interessi, anche economici, che ci sono in gioco il presunto tentativo del club bianconero di assicurarsi uno degli attaccanti più forti d’Europa, truccando un esame, deve essere sanzionato con decisione. Per questo motivo, a norma dell’articolo ...

